أولمبياد فرنسا.. عملية أمنية بمطار ميلوز بعد إنذار بوجود قنبلة

وكالات الأنباء

قالت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، إنها تلقت إنذاراً بوجود قنبلة بمطار ميلوز وإن هناك عملية أمنية جارية، لافتة إلى أنه تم إخلاء المطار.

بدورها، قالت الخطوط الجوية الفرنسية لـ"رويترز" إنها وضعت إحدى رحلاتها فى مطار ميلوز في وضع التأهب بعد الإنذار بوجود قنبلة.

وفى وقت سابق، استهدف "مخربون" شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا بسلسلة هجمات منسقة تسببت في تعطيل كبير لبعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاماً في البلاد قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، الجمعة.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية، المملوكة للدولة، إن مخربين استهدفوا منشآت على طول الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورج في الشرق.

وحضت جميع المسافرين على تأجيل رحلاتهم. وتجري حالياً إصلاحات لكن حركة القطارات ستتعطل بشدة حتى نهاية الأسبوع على الأقل. وأعيدت القطارات إلى نقاط انطلاقها.