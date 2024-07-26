أوكرانيا تتسلم دبابات "ليوبارد 2" من الدنمارك وهولندا هذا الصيف

وكالات

أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس أن 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، وعدت بها الدنمارك وهولندا منذ العام الماضي، ستسلم لأوكرانيا قبل نهاية الصيف.

وقال بريكلمانس في بيان له، إن "كييف تحتاج بشكل ملح إلى مزيد من الدعم العسكري، في ضوء المعارك العنيفة في ساحة القتال".

وأضاف أن "هذه الدبابات تستطيع أداء دور مهم للسماح للجيش الأوكراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة القوات الروسية".

وأشار الوزير الهولندي إلى أن "آخر دبابتين من طراز ليوبارد خضعتا بالأمس لاختبار التحقق"، و"سيتم تسليم الدبابات الـ 14 بشكل متزامن قبل نهاية الصيف".

واعلنت الدنمارك وهولندا العام الماضي أنها اشترت هذه الدبابات بقيمة 165 مليون يورو. وقالت الحكومة الهولندية إنه تم في الأشهر الأخيرة "تجديدها واختبارها".