أعداد كبيرة من المصطافين على كورنيش مطروح الفترة المسائية.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، مساء الخميس، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، رصد خلاله الأجواء المصيفة المبهجة وخروج أعداد كبيرة من المصطافين، للتنزه وقضاء سهراتهم في الهواء الطلق والاستمتاع بالأجواء والطقس المعتدل، إضافة إلى الملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المختلفة، وسط أجواء من البهجة، وتوافد آلاف الأسر من مختلف المحافظات، هرباً من الحر ولقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، وخروج آلاف المصطافين للتمشية والتسوق.

ورصدت كاميرا اليوم السابع انتشار أعداد كبيرة من المواطنين على طول كورنيش وسط المدينة من مختلف الفئات العمرية والأسر ومجموعات الشباب، والجلوس على سور الكورنيش أو التمشية وتناول الذرة المشوية أو الآيس كريم، كما قصدت بعض الأسر الملاهي والألعاب الخاصة بالأطفال والكبار، كما فضّل البعض التمشية بالقرب من مياه البحر.

وتشهد الشواطئ خلال فترة النهار، إقبال كبير من المصطافين، الذين يتوافدوا من المحافظات المختلفة، على شواطئ مطروح المختلفة، لممارسة السباحة أو الجلوس على الرمال الناعمة، والاستمتاع بمشاهدة البحر والطبيعة الخلابة، التي تتميز بها محافظة مطروح والساحل الشمالي.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.