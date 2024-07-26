اليوم السابع
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أسعار الذهب في مصر ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3255 للجرام

الجمعة، 26 يوليو 2024 02:20 م
أسعار الذهب في مصر ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3255 للجرام مشغولات ذهبية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بحوالي 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3255 جنيها للجرام بالتزامن مع عودة الصعود لسعر الذهب في الأوقية العالمية.

سعر الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 3720 جنيها.

عيار 21 يسجل 3255 جنيها.

عيار 18 يسجل 2790 جنيها.

عيار 14 يسجل 2170 جنيها.

الجنيه الذهب 26040 جنيها.

الذهب العالمي
تراجع سعر أونصة الذهب العالمي الارتفاع وسجلت أدنى مستوى منذ أسبوعين تقريباً عند المستوى 2365 دولار للأونصة، حيث أغلق الذهب تداولات الأمس تحت المستوى 2400 دولار، وبالتالي قد نشهد تغيرات في سعر الذهب وفقاً لنتائج البيانات التي تصدر اليوم.

كسر سعر الذهب للمستوى 2365 دولار للأونصة يدفعه إلى مستويات 2350 ثم 2325 دولار للأونصة، بينما ارتداد السعر لأعلى يتطلب استقرار السعر فوق المستوى 2385 دولار للأونصة، ثم تحقيق اغلاق أسبوعي فوق المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة.







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