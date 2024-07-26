أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 26-7- 2024.. 10 جنيهات ارتفاع بأسعار الذهب

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع"، اليوم الجمعة 26-7-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تطور أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات في التعاملات المسائية اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب في مصر ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3255 للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بحوالي 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3255 جنيها للجرام بالتزامن مع عودة الصعود لسعر الذهب في الأوقية العالمية.

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 4000 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٠٣٢ وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، كاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام وجاهزيتها لاستقبال المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

البترول: فرص استكشافية واعدة بمنطقة آتول العميق

فى ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالمتابعة الميدانية والتواجد بين العاملين فى مواقع العمل والإنتاج، أجرى المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) زيارة ميدانية لموقع الشركة الفرعونية للبترول بمنطقة بورسعيد.

وزير المالية لنظيره التركى: نستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية لـ15 مليار دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.

رانيا المشاط تُشارك في إطلاق التحالف العالمى ضد الجوع بحضور رئيس البرازيل

بحضور الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحدث الخاص بإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يعد مبادرة تبنتها الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، وأعلن عنها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في الهند.

بتروبل: 14 فرصة متاحة للاستكشاف ومخطط حفر بئرين بجنوب فيران

شهدت الجولة التفقدية للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بحقول الصحراء الشرقية عقد ورشة عمل لعدد من شركات الإنتاج بالمنطقة ( بترول خليج السويس جابكو، بترول بلاعيم بتروبل، بتروجلف مصر، السويس للزيت سوكو، وشقير البحرية للزيت أوسوكو ) تم خلالها عرض الخطط الإنتاجية والتنموية التى تنفذها الشركات الخمس.