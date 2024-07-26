اليوم السابع
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أبطال تايكوندو نادى مطوبس يحصدون المركز الأول فى بطولة فرق البراعم كروجى بحلوان

الجمعة، 26 يوليو 2024 03:59 م
أبطال تايكوندو نادى مطوبس يحصدون المركز الأول فى بطولة فرق البراعم كروجى بحلوان بطولة فرق البراعم كروجي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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حصد فريق تايكواندو نادي مطوبس الرياضي، المركز الأول ضمن فرق المستوى الثاني فى بطولة البنك الأهلي كروجي، المقامة بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، التي شارك فيها ما يقرب من 700 لاعب، يمثلون فرق أندية سموحة ووادي دجلة والمصري وهليوبليس والزهور والجيش وعز الدخيلة ونادي القاهرة و6 أكتوبر وحدائق الأهرام والنصر والتجمع وغيرها، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فريق تايكواندو نادي مطوبس المكون من اللاعبين : عمرو حماد و محمد بحيري و محمد حمزه الباجوري، الكابتن محمود الشهاوي، المدير الفني للفريق، مثمناً دعم النادي للعبة والسعى، لتطوير أداء الفريق والمشاركة فى المنافسات الودية والرسمية التي تكسب اللاعبين الخبرة اللازمة للفوز بالبطولات المحلية والدولية .

تأتي مشاركة فريق تايكوندو مطوبس بالبطولة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، وأحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس و الدكتور أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي، ويستمر النادي فى دعم الفرق الرياضية واختيار أفضل العناصر التدريبية لإستمرار نجاحاته.

 

أبطال تايكوندو نادي مطوبس يحصدون المركز الأول في بطولة فرق البراعم كروجي بحلوان
أبطال تايكوندو نادي مطوبس يحصدون المركز الأول في بطولة فرق البراعم كروجي بحلوان

 

الأطفال الفائزون
الأطفال الفائزون

 







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