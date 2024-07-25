وزير الرى: البدء فى المرحلة الأولى لتأهيل المنشآت المائية

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية "المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية"، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في إحلال وصيانة وتجديد المنشآت المائية طبقاً للحاجة.

قال سويلم إن المرحلة الأولى تتضمن قنطرة و3 سحارات و2 تغطية و70 بوابة بناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لـ47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت .

وأوضح أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تأهيل ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية ذات الأولوية وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.

وأضاف أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من 3 مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.