نيويورك تايمز تعليقا على خطاب بايدن: بداية لوداع "جو" الطويل

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة نيويورك تايمز على خطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى ألقاه للأمريكيين من المكتب البيضوى مساء أمس الأربعاء، وقالت إنه كان بداية لوداع طويل من قبل جو.

ففى هذا الخطاب، قال بايدن إن الوقت قد حان لنقل الشعلة إلى جيل جديد، ولم يذكر شئا عن سنه أو قدراته التى دفعت الكثير من الديمقراطيين إلى مطالبته بـ التنحى عن السباق الرئاسى.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن بايدن علم دائما أنه سيلقى خطابا مثل هذا، وأعتقد أو كان يأمل أن يكون بعد أكثر من أربع سنوات من الآن، لكن فى حين أن هذا الخطاب لم يكن خطاب وداع من الناحية النظرية، حيث لا يزال أمامه نحو 6 أشهر فى الحكم والمزيد من المهام الرئاسية، فإن كان بداية لوداع جو بايدن الطويل.

وتابعت الصحيفة قائلة إن الخطاب تضمن كل ما يتعلق بجو سواء كنت تحيه أو تكره، أناشيد الاستثنائية الأمريكية واستحضار الأسرة والتفاخر بسجله والعبارات النبيلة المفضلة مثل "نقطة تحول" وإنقاذ الديمقراطية، وأيضا صوت الرجل العجوز الذى لم يعد يسيطر على الغرفة مثلما كان من قبل.

وخلال خطابه، قال بايدن إن الوقت قد حان لتمرير الشعلة إلى جيل جديد، لكنه لم يذكر شيئا عن عمره أو صحته أو قدرته التى دفعت الكثير من الديمقراطيين إلى التخلى عنه بعد النظرة المأسوية فى يونيو الماضى، ولم يصف الرحلة من "الثقة الهائلة" بأنه وحده القادر على هزيمة ترامب إلى حقيقة أنه لا يستطيع ذلك. ولم يقدم أى تفاصيل حول الكيفية التى قرر بها التخلى عن الترشح لولاية ثانية، لكنه فى نفس الوقت كبح أى مرارة قد يشعر بها.

وبدلا من ذلك، كان الخطاب فرصة لإعادة الضبط ليروى قصته مرة أخرى بشروطه الخاصة، ويعيد صياغة السرد عندما يبدأ فى الخروج من المسرح. وفى أول تعليق عام موسع له منذ خروجه من السباق، حاول بايدن تذكير الناخبين الذين سئموا منه أو يشعرون بالقلق لماذا أحبه معظمهم فى المقام الأول، وربما فقط، ربما البدء فى تشكيل مكانه فى التاريخ.