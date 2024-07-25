مهرجان نبتة للأطفال .. رواية القصص لطفلك تعزز ذاكرته ومهارات التواصل

كتبت إيناس البنا

كشف مهرجان نبتة تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة عن أنشطة وفعاليات المهرجان والتي تنطلق خلال شهر أغسطس، حيث تشهد الفعاليات ورش فنية الذي يضم الرسم والتلوين وأحلام وأفكار ومواهب نبتة، بجانب تقديم ورشة عن وقت الحكايات.

رواية القصص بالإضافة إلى كونها وسيلة رائعة للترفيه، فإن القصص لها تأثير مفيد على عقل الطفل، سواء كان ذلك في تنمية شخصيته أو قدراته العقلية.

فوائد رواية القصص للأطفال

تعزز رواية القصص شعورًا بالرخاء والمرح بين الأطفال ولحسن الحظ، تقدم كتب القصص للأطفال قصصًا مثيرة للاهتمام ومن المؤكد أنها ستجذب أطفالك وتلهمهم، الآن، بجانب بعض الفوائد التالية وفقا لموقع specialartbooks.

تنمية الذاكرة :

نبحث عن طرق لتربية وتثقيف أطفالنا بوسائل فعّالة، هدفنا هو مساعدتهم على النمو بأخلاقيات وقدرات فكرية أفضل، ومع ذلك، عندما تقرأ قصصًا مبتكرة للأطفال، فمن المرجح أن تشحذ ذاكرتهم.

في النهاية، يمكنك طرح أسئلة أو تفاصيل تتعلق بالقصة، وبذلك، ستتمكن من الحصول على معرفة أفضل بميولهم إلى الإمساك بالأشياء، كما سيساعد ذلك على تحسين ذاكرتهم وتعزيز وظائفهم الإدراكية.

تشجع الخيال:

ينتقل عقل الطفل إلى منطقة ثاقبة ورؤية عند الاستماع إلى قصة، كل كلمة تنطقها تحفز خيال طفلك، وذلك لأنهم يطورون الشخصيات أو البيئة وفقًا لذلك، فأن رواية القصص لها تأثير مباشر على تنمية الأفكار الجريئة والمبتكرة لدى الأطفال، ومن ثم يمكنها مساعدتهم على التوصل إلى أفكار صحيحة أيضًا.

يزيد من فضول التعلم:

بما أن عقل طفلك لا يزال في طور النمو، فهذا هو الوقت المناسب لتعزيز فضوله، يمكنك استخدام سرد القصص كطريقة لذلك، لنفترض أنك تقرأ له قصة مثيرة للاهتمام، وقبل لحظة من اكتشاف مهم، تتوقف، في هذه المرحلة، سيصبح طفلك فضوليًا ومحللًا للسيناريوهات التالية. سيطرح عليك أسئلة أو يقدم تنبؤاته.



تعزز مهارات التواصل:

تساعد القراءة على تعزيز المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، وتشجعهم على التفاعل بشكل أكبر، لذا، سواء كنت أنت أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة، فمن المرجح أن يكون الأطفال أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم، كما يساهم ذلك في تعزيز العلاقة بين الأطفال والآباء.