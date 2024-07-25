مطران إبروشية قبرص والخليج الأسقفية يشارك في اجتماع القساوسة بمصر

كتب: محمد الأحمدى

افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، اجتماع القساوسة الشهري، بحضور المطران شون مطران إبروشية قبرص والخليج الأسقفية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وبدأ اليوم بصلوات القداس الإلهي، من ثم تحدث المطران شون في كلمته على ضرورة أن يكون لدى كل فرد رؤية استراتيجية واضحة لمستقبله، وأن يعرف كيفية التعرف على رؤية الله لحياته، كما شدد على أن الرؤية الحقيقية للكنيسة يجب أن تُستمد من رؤية الله وحده.

وشدد المطران شو على أهمية أن يكون لدى كل مؤمن رؤية واضحة لأهدافه في الحياة، مضيفًا: "علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي نريد تحقيقه حقًا؟ وللإجابة على هذا السؤال، يجب أن نتمتع بحكمة تمكننا من التمييز بين الأولويات، وأن نكون حكماء في خدمة الآخرين، كما يجب أن نتمسك بإيماننا الصادق بالسيد المسيح الذي يمدنا بالقوة والإرشاد.



طقس التناول



جانب من القداس