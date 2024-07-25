مطارد المجرمين.. اللواء علاء بشندي مديرا لمباحث العاصمة

كتب محمود عبد الراضي

حرصت وزارة الداخلية على دعم عددا من المديريات خاصة القاهرة بكوادر أمنية بحركة التنقلات الشرطية ، حيث تم تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مدير لمباحث العاصمة، بعد نجاحات كبيرة حققها في مجال البحث الجنائي وقدرته الفائقة على فك طلاسم الجرائم وضبط مرتكبيها، واستهداف الخارجين عن القانون واعادة الهدوء للشارع بعد انخفاض عدد الجرائم.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة لعام 2024، الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلاً وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية، وتفعيل دور العنصر النسائى بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء فى وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.

ودعمت حركة التنقلات مديريات الأمن بأفضل العناصر من الضباط المؤهلة فى كافة التخصصات للنهوض بالأعباء الأمنية بها والحفاظ على مستوى الآداء وتطويره ، فضلا عن الإرتقاء بمستوى كافة القطاعات والإدارات الخدمية لتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين، و الإستفادة بالضباط المؤهلين تدريبياً وفنياً فى مجال العمليات الأمنية والمعلوماتية وتحليل البيانات وإدارة الأزمات بقطاعات الوزارة النوعية والمتخصصة ، خاصةً فى مجال إدارة المدن الذكية وغرف العمليات الأمنية ومواكبة التوسع فى منظومة الطرق السريعة والمدن الجديدة.

وحرصت الحركة على تفعيل منظومة التحول الرقمى فى كافة القطاعات الأمنية لمواجهة التطور فى الجرائم المعلوماتية والسيبرانية وكافة أشكال الجريمة المستحدثة .

وحرصت حركة تنقلات الشرطة على تطوير ركائز العمل لشرطى وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطنى.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة، وما تشهده قطاعات الوزارة من الإعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.

وعززت حركة التنقلات مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز ، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والوظيفى ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطى المُحترف.



وشملت الحركة تعيين اللواء محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، واللواء خالد عبدالحميد السيد متولى – مساعد الوزير لقطاع الأمن ، واللواء عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى ، واللواء محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء ، واللواء مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، واللواء سامح قايد محمود الحميلى – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وشملت حركة التنقلات تعيين اللواء طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء عبدالوهاب عبد الرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمر حلمى محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى ، واللواء محمد أبو الليل أمين محمد – مدير أمن أسوان .

وجاء بالحركة تعيين اللواء حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية ، واللواء صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج ، واللواء أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور ، واللواء محمد عبدالوهاب سليمان راضى – مدير أمن شمال سيناء ، واللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية ، واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر ، واللواء عمرو رؤوف زكى عبدالرازق – مدير أمن الشرقية ، واللواء عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية ، واللواء حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح، واللواء مصطفى إبراهيم السيد أبو السعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ، واللواء محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء تامر حسن على الموافى– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.