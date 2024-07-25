كتب محمد عبد المجيد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مدينة ملتهبة داخل قطاع غزة.. خان يونس هدفا رئيسيا لآلة الاحتلال الإسرائيلي».

خان يونس، مدينة ملتبهة داخل قطاع غزة تحولت إلى قطعة من الجحيم، وسماؤها لا تنقطع عن إمطار القذائف، أما أرضها، فغرقت في كومة من الركام المختلط بدماء أهلها الذين اختلطت مصائرهم المؤلمة بين شهداء وجرحى ونازحين فارين من املوت المتربص بهم في كل ركن من أركانها.

وعلى مدار الأيام الأخيرة الماضية، أصبحت خان يونس هدفا رئيسا لآلة الاحتلال العسكرية التي استهدفت الأماكن التي حددتها تل أبيب كمناطق آمنة لتسقط العشرات من الضحايا عبر غارات متواصلة ركزت خلالها قوات الاحتلال على منازل المدنيين والمدارس فضلا عن المنشآت الحيوية.

وإلى جانب الدمار الهائل الذي أصاب المدينة التي تقع جنوبي قطاع غزة، فقد نزح أكثر من 200 ألف فلسطيني قضى معظمهم أكثر من 3 ليالٍ في الطرقات وفي محيط مستشفيات خان ويونس ورفح ودير البلح وفقا لتصريحات مسؤولين فلسطينيين.

