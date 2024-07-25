محافظ مطروح يقرر زيادة سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة 15%

مطروح – حسن مشالى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بزيادة بنسبة بحوالى 15%، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى وبدء فتح العداد بقيمة 10 جنيهات وثلاثة جنيهات لكل كيلومتر.



واعتمد محافظ مطروح تعريفة الأجرة الجديدة، لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود، اليوم الخميس، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

كما كلف محافظ مطروح، المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بحضور الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير المركز، المتابعة مع مسئولي المراكز بالمحافظة، الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات ولم يتم رصد اى مشكلات

كما قامت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، بمتابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة المقررة .



ووجه المحافظ، بتكثيف حملات الرقابة المشتركة، بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور، ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب، عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.



وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 ، لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة، لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.



تعريفة سيارات الأجرة داخل مرسى مطروح



تعريفة سيارت الأجرة الداخلية في مطروح



تعريفة سيارات الأجرة بين مراكز مطروح