اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة.. صور

الخميس، 25 يوليو 2024 02:45 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة.. صور أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ عن التعريفة الجديدة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، عن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، التي اعتمدها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول  بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25/7/2024.

وشدد محافظ كفر الشيخ بعدم مخالفة التعريفة المقررة وخطوط السير أو إستغلال المواطنين.. وتكثيف الرقابة على المواقف وسيارات الأجرة، مناشداً المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أى مخالفات على الخط الساخن 114 والخط الأرضي رقم 047322079.

ووجه محافظ كفر الشيخ بإنعقاد دائم ومتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

لواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
لواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (15)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ 

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (13)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (13)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (12)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (12)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (8)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (8)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (7)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (7)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (9)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (9)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (11)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (11)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (10)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (10)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (14)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (14)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (3)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (3)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (1)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (1)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (4)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (4)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (2)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (2)

 

التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (5)
التعريفة الجديدة التي صدق عليها محافظ كفر الشيخ (5)

 







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