محافظ كفر الشيخ يتفقد مجمع المواقف ويحذر من استغلال المواطنين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظة كفر الشيخ، عدد من محطات الوقود ومجمع مواقف كفرالشيخ، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمواقف وسيارات الأجرة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الخميس، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين، وسأل عدد من الركاب، حول التعريفة الجديدة، محذرًا من استغلالهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك إجراءات رادعة حيال من يستغل المواطن أو يعتدي على حقوقه، مكلفًا بالتواجد الميداني في الشارع مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير إدارة المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تشديد الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومديري المواقف بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة، وضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي بسيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة، أو تقسيم خطوط السير، فضلاً عن متابعة سيارات التاكسى للالتزام بالتعريفة المقررة، بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين بجميع المواقف وأرقام الشكاوى المعلنة من المحافظة لتلقى أى شكاوى من المواطنين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية مخالفات أو محاولة استغلال أو التعدي على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بأهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة .

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين التمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات للتعريفة المقررة، بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخط الساخن رقم 114 والخط الأرضي رقم 0473220792، مع انعقاد دائم ومتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للمتابعة المستمرة على مدار اليوم لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين حول مخالفات تطبيق تعريفة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة.



تعليق لافتات بالمواقف



جانب من جولة المحافظ بمحطات الوقود



حوار بين محافظ كفر الشيخ والركاب



حوار بين محافظ كفر الشيخ والسائقين



محافظ كفر الشيخ بإحدى محطات الوقود



محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف



محافظ كفر الشيخ يتفقد مواقف التوك توك