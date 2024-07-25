محافظ قنا يعتمد تعريفة سيارة الأجرة الجديدة بنسبة زيادة من 10% إلى 15%

قنا صابر سعيد

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الخميس، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة، الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة زيادة من 10% إلى 15 %، لخطوط سير السرفيس، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية، حيث تضمن القرار تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيه لسعر لتر بنزين 80، و 13.75 جنيه لسعر لتر بنزين 92، و15 جنيها لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.



وأوضح محافظ قنا، أنه جرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، كما كلف رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث المرور متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجه "عبد الحليم"، مدير مجمع المواقف بضرورة، اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، ووضعها بمكان واضح أمام المواطنين داخل المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتا أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتى ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خط ساخن رقم 15541، فضلا عن أرقام غرفة العمليات المركزية: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وعقد الدكتور حازم عمر نائب، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة مرور قنا لوضع خطه رقابيه متكاملة لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.



تعريفة سيارة الأجرة الجديدة فى قنا (1)



تعريفة سيارة الأجرة الجديدة فى قنا (2)



تعريفة سيارة الأجرة الجديدة فى قنا (3)



تعريفة سيارة الأجرة الجديدة فى قنا (4)



تعريفة سيارة الأجرة الجديدة فى قنا (5)



تعريفة سيارة الأجرة الجديدة فى قنا (6)



تعريفة سيارة الأجرة الجديدة فى قنا (7)