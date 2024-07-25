اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 06:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء جدارية مؤتمر تغير المناخ كوب 27.. صور

الخميس، 25 يوليو 2024 06:27 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء جدارية مؤتمر تغير المناخ كوب 27.. صور الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها مركز الرصد الأمني الموحد، وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل، والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وتأمين جميع مدن المحافظة وطريق (شرم الشيخ- النفق)، وطريق (شرم الشيخ- طابا) من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها، واستمع المحافظ لعرض "داتا شو" لمكونات ومشتملات المركز، والغرض الذي أنشئ من أجله.

كما تفقد المحافظ منطقة الهجن والتراث، حيث تفقد المنصة الرئيسية للهجن، وقاعة انتظار كبار الضيوف، كما تفقد قرية التراث البدوي، يشار إلى أن القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض ومخازن، ومسجد ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وفي ختام الجولة تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال جدارية مؤتمر التغيرات المناخية كوب 27 أمام مدخل المركز الدولي للمؤتمرات، ووجه المحافظ بأن تكون الجدارية غير تقليدية ومضيئة، وتستخدم فى أغراض الدعاية.

1اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ
 
2محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ (1)
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ
 
2محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ (2)
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ
 
جانب من التجهيزات لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ (1)
جانب من التجهيزات لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ
 
جانب من التجهيزات لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ (2)
جانب من التجهيزات لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ






اخبار المحافظات

اخبار محافظه جنوب سيناء

قرية الثراث بجنوب سيناء




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة