محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء جدارية مؤتمر تغير المناخ كوب 27.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها مركز الرصد الأمني الموحد، وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل، والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وتأمين جميع مدن المحافظة وطريق (شرم الشيخ- النفق)، وطريق (شرم الشيخ- طابا) من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها، واستمع المحافظ لعرض "داتا شو" لمكونات ومشتملات المركز، والغرض الذي أنشئ من أجله.



كما تفقد المحافظ منطقة الهجن والتراث، حيث تفقد المنصة الرئيسية للهجن، وقاعة انتظار كبار الضيوف، كما تفقد قرية التراث البدوي، يشار إلى أن القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض ومخازن، ومسجد ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وفي ختام الجولة تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال جدارية مؤتمر التغيرات المناخية كوب 27 أمام مدخل المركز الدولي للمؤتمرات، ووجه المحافظ بأن تكون الجدارية غير تقليدية ومضيئة، وتستخدم فى أغراض الدعاية.



اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ



محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ



محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المرصد الأمني بشرم الشيخ



جانب من التجهيزات لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ