محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى

المنوفية - محمود شاكر

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 803 لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى والتوك توك بدائرة المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الخميس 25 يوليو 2024.

أقرت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالى "البنزين 95 - 15 جنيه للتر، البنزين 92 - 13,75 جنيه للتر، البنزين 80- 12,25 جنيه للتر، السولار 11,50 جنيه للتر.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب تاكسي الأجرة الـ 17,5 جنيه وذلك على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة مبلغ 7 جنيه ومبلغ 2,5 جنيه عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة، و10 جنيهات تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك داخل قرى المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035)، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037) .



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (9)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (10)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (11)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (12)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (1)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (2)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (3)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (4)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (5)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (6)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنوفية (7)