محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اجتماعا مع الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والمهندس سامى معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف، هشام عبد المقصود مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، هانى السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وممثلى اللجنة النقابية للنقل البرى بالشرقية وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 3149 لسنة 2024 بتعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة العاملة بجميع خطوط السير بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية دون أى زيادة فى أسعار إسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعي.

وأوضح محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعى للمواطنين مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

شدد المحافظ على ضرورة وضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع تركيب ملصق على سيارات الأجرة موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب مؤكداً على أنه سيتم إتخاذ إجراءات رداعة ضد أى سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة واستغلال المواطنين.

كما قرر المحافظ تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 3 جنيهات وكذلك سيارات التاكسى العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة ( 10 جنيهات ) تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع 2.5 جنيها لكل كيلو متر واحد و 8 جنيهات لساعة الانتظار الأولى وتزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.

كلف المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمى لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل فى أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالباً المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذى وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لاستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذى يعمل على مدار 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية على رقم 16528 .

يذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد قررت زيادة سعر المواد البترولية بما يتماشى مع الأسعار العالمية ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 12.25 جنيها لسعر لتر بنزين 80 و13.75 جنيها لسعر لتر بنزين 92 و15 جنيها لسعر لتر بنزين 95 فيما إرتفع سعر لتر السولار إلى 11.5 جنيها.