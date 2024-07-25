محافظ الدقهلية يعتمد تعريفة المواصلات العامة بنسبة 10% للخطوط الداخلية والخارجية

الدقهليه شريف الديب

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10% ، وتشمل ( سيارات الميكروباص و السرفيس دون سيارات التاكسي ) ، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين دون أي زيادة في الغاز الطبيعى.

وأوضح، أنه ليس هناك أي زيادة في أسعار اسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعي ، مشدداً علي عدم التلاعب في أسعار اسطوانات الغاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه، لمدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهليه ومباحث المرور ومباحث التموين بالمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدي توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، وضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.



وكلف، مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .

وقرر " المحافظ " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644)، مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 50 قرشاً والبنزين 95 بواقع 1 جنيه و 50 قرش والبنزين 92 و 80 بواقع 1 جنيه و 25 قرش دون أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي واسطوانات الغاز لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :

( السولار 11,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 95 15 جنيه للتر ) .

( بنزين 92 13,75 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 12,25 جنيه للتر)



