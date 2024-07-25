محافظ الدقهلية يتفقد محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية على محطات تموين السيارات، داخل مدينة المنصورة، للتأكد من مدى توفير المواد البترولية، والالتزام بالسعر الرسمى الذى حددته لجنة التسعير التلقائي.

واطمئن المحافظ على انضباط العمل داخل المحطات، جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وقد أعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10% ، وشملت ( سيارات الميكروباص و السرفيس دون سيارات التاكسى ) ، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين دون أى زيادة فى الغاز الطبيعى .

وأوضح اللواء مرزوق بأنه ليس هناك أى زيادة فى أسعار اسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعى ، مشدداً على عدم التلاعب فى أسعار اسطوانات الغاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه المحافظ لمدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهليه ومباحث المرور ومباحث التموين بالمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمى ، وضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

وكلف اللواء مرزوق مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 50 قرشاً والبنزين 95 بواقع 1 جنيه و 50 قرش والبنزين 92 و 80 بواقع 1 جنيه و 25 قرش دون أى زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى واسطوانات الغاز لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالى :

" السولار 11,50 جنيه للتر " .

" بنزين 95 15 جنيه للتر " .

" بنزين 92 13,75 جنيه للتر " .

" بنزين 80 12,25 جنيه للتر " .

محافظ الدقهلية يتفقد محطات البنزين



محافظ الدقهلية يتفقد محطات البنزين (3)