محافظ الدقهلية إنشاء خط نقل جماعى داخل مدينة جمصة لخدمة المصطافين

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس بجولة مفاجئة بمدينة جمصة، لمتابعة الشاطئ وتوافد المواطنين عليه، وصيانة الكورنيش وأعمال النظافة بالمدينة، والتقي بعدد من المواطنين المقيمين بمدينة جمصه و 15 مايو والشيخ زايد واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراسة حلها .

وقال اللواء مرزوق لن أترك مدينة جمصه حتي تعود إليها رونقها ومظهرها الحضاري لتصبح في مصاف المدن الساحلية، مشيراً إلي أن مصيف مدينة جمصه يعد قبلة لكافة محافظات الدلتا ويتمتع بمميزات كثيرة منها أن شاطئها لا يحدث به أعمال نهر.



ووجه المحافظ لرئيس المدينة ولفرق الإنقاذ بالمراقبة الجيدة للشاطئ وعدم السماح بنزول المواطنين إلى البحر في حالة ارتفاع الأمواج حفاظاً علي الأرواح ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بنزول المواطنين إلى البحر بعد التوقيتات الرسمية.



وأشار اللواء مرزوق الي انه سيتم إنشاء خط نقل جماعي داخل مدينة جمصه لخدمة المصطافين ونقلهم من و إلي الشاطئ وسهولة التحرك داخل المدينة ورفع المعاناة عنهم .

وأمر المحافظ بمصادرة عدد من الأبقار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكهم لتشويهه الصوره البصرية للمدينة والمصطافين جاء ذلك أثناء مروره بالمدينة ولاحظ انتشارها .

وأكد اللواء مرزوق علي أنه سيتم القضاء نهائيا علي تواجد الأبقار داخل مدينة جمصه ومنطقة 15 مايو والشيخ زايد ووجه لرئيس المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة جمصه ومدير مديرية الطب البيطري بمصادرة جميع الأبقار داخل مدينة جمصه واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للساده المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوي.



