اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتخذة بعد تحريك أسعار البنزين

الخميس، 25 يوليو 2024 11:57 ص
محافظ الجيزة يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتخذة بعد تحريك أسعار البنزين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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يعقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالى...
بنزين 95.. 15 جنيها للتر
بنزين 92 .. 13.75 جنيه للتر
بنزين 80 ... 12.25 جنيه للتر
السولار .... 11.50 جنيه للتر
الكيروسين .... 11.50 جنيه لتر
المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.







اسعار البنزين اليوم

البنزين سعر

سعر البنزين اليوم

سعر السولار

سعر السولار اليوم

سعر البنزين في مصر

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اسعار المواصلات في مصر

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