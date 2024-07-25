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محافظ الجيزة: غرامات فورية ورادعة للمخالفين للتعريفة الجديدة

الخميس، 25 يوليو 2024 01:51 م
محافظ الجيزة: غرامات فورية ورادعة للمخالفين للتعريفة الجديدة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بـالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.







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