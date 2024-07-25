محافظ أسيوط يدعو للانتهاء من التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أسيوط-هيثم البدرى

دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جموع المواطنين وأصحاب المصلحة وكافة الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات على الانتهاء من التقديم والمشاركة الفاعلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثالثة، معلناً تخصيص جوائز مالية لأصحاب المشروعات الفائزة مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وتكريم المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط ، فى بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحافظة إلى أن أصحاب المشروعات التى سوف تفوز بالمبادرة هذا العام ستشارك فى مؤتمر المناخ COP29 في نوفمبر 2024 بدولة أذربيجان والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة لافتاً إلى أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني لها. (http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة على أن يتم الإعلان عن آية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate)

وأكد المحافظ ،انه وجه بتكثيف الفعاليات والندوات التعريفية واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة والتقديم في المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها للعام الثالث على التوالي، معلناً عن دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقتها الحكومة وتعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها.

يذكر أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقاً لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية .