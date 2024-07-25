محافظ أسيوط: تطبيق نسبة 5% لذوى الهمم بالقطاعات المختلفة ودمجهم بالفعاليات

أسيوط -هيثم البدرى

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بعض أبناء المحافظة من ذوي الهمم، بديوان عام المحافظة، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وبحث تفعيل دمج ذوي الهمم في مختلف القطاعات وكافة الفاعليات والأنشطة، معلناً عن تفعيل تطبيق نسبة 5% للمعاقين بالقطاعات المختلفة والقطاع الخاص بالمحافظة وفقاً للقانون وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأكثر من 20 من أبناء المحافظة ذوى الهمم.



و استمع المحافظ ، خلال اللقاء إلى طلبات بعض الأشخاص من ذوي الهمم للعمل على ايجاد حلول عاجلة لتلك الطلبات وفقاً للإمكانات المتاحة مستعرضاً رؤية المحافظة في مواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين بكافة فئاتهم وبعض الجهود المبذولة في هذا الشأن موضحاً إنه يبذل كل ما في وسعه لتحقيق آمالهم وطموحاتهم وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.



وأعلن محافظ أسيوط ، خلال اللقاء عن تكليفاته لكافة رؤساء القطاعات الحكومية ورؤساء المراكز والاحياء بتعميم تركيب رامب إتاحة للأشخاص ذوي الهمم بالمصالح الحكومية والقطاعات ومديريات الخدمات وتخصيص شباك ومنفذ بكافة مديريات الخدمات للتسهيل عليهم في دخول تلك الأماكن والحصول على الخدمة ودراسة مقترح إنشاء نادى لهم بالمحافظة ليكون متنفساً لأبناء المحافظة من ذوي الهمم وأسرهم، وتوفير كرسى متحرك لإحدى السيدات بصورة عاجلة، فضلاً عن توفير فرص التدريب اللازمة لهم لصقل خبراتهم ومواهبهم بالتنسيق مع مديرية العمل ومديريات الخدمات والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.