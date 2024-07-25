محافظة بورسعيد تعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن تعريفة الركوب الجديدة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، من 1.25 إلى 1.5 جنيه.

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات داخل بورسعيد للسيارات الأجرة لتصل إلى 12 جنيها بدلا من 11 جنيها داخل ذات الحي، و16 جنيها بدلا من 15 جنيها من حي إلى حي ثان وثالث، و21.5 جنيه بدلا من 20 جنيها من حي إلى حي رابع، بينما ارتفعت تعريفة ركوب السرفيس إلى 3.5 جنيه بدلا من 3.25 جنيه، ومشروع النقل الداخلي 3 جنيهات بدلا من 2.75 جنيه.

كما ارتفعت تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى لتبلغ من بورسعيد إلى المرج 85 جنيها، ومن بورسعيد إلى الإسماعيلية 36 جنيها، ومن بورسعيد إلى السويس 70 جنيها، ومن بورسعيد إلى الزقازيق 69 جنيها، ومن بورسعيد إلى الإسكندرية 94 جنيها.



تعريفة جديدة ببورسعيد



تعريفة جديدة

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 إلى 12.25 جنيه، ولتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 إلى 15 جنيها، وكذلك سعر بيع لتر السولار 11.5 جنيه، ولتر الكيروسين 11.5 جنيه.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.