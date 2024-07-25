اليوم السابع
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لحظة سيطرة الحماية المدنية على حريق ضخم فى مصنع تنر ودهانات بـ6 أكتوبر.. فيديو

الخميس، 25 يوليو 2024 10:41 ص
لحظة سيطرة الحماية المدنية على حريق ضخم فى مصنع تنر ودهانات بـ6 أكتوبر.. فيديو حريق مصنع فى 6 أكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد - تامر البطريقي

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق ضخم داخل مصنع كيماويات ودهانات وتنر بالمنطقة الصناعية التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بتدخل أكثر من 22 سيارة إطفاء وعدد من الأوناش والسلالم الهيدروليكية و3 خزانات مياه ضخمة.

وتسببت المواد الكيماوية فى زيادة الحريق وتتطاير بعض محتويات المصنع فى الهواء فى مشهد مرعب.

وكشفت التحريات الأولية فى حريق مصنع التنر والدهانات والمواد الكيماوية في 6 أكتوبر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربي بسبب زيادة الأحمال، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع وساعد في انتشار النيران المواد الكيمياوية والبراميل التي كانت داخل المصنع، ولم ينتج عنه وقوع أي مصابين أو وفيات حتى الآن.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربي عن موقع الحريق، لمنع تفاقم الحريق وامتداد النيران لباقى أجزاء المصنع وكذلك عدد من المصانع المجاورة.

وكانت غرفة عمليات النجدة رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.







حريق مصنع اكتوبر

حريق فى مصنع

سبب حريق مصنع

مصنع تنر

مصنع للدهانات

حري مصنع تنر

اطفاء حريق

مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

رجال الحماية المدنية

ماس كهربي

زيادة الأحمال




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