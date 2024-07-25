فيضانات وانهيارات أرضية جراء أمطار غزيرة شمال شرق اليابان

طوكيو (أ ش أ)

استمرت الأمطار الغزيرة شمال شرق اليابان مما أسفر عن فيضانات أنهار وانهيارات أرضية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على أعلى مستوى في أجزاء

من محافظة ياماجاتا، وتحذيرات طارئة من هطول أمطار غزيرة في بلديتين في المحافظة الشمالية الشرقية - ساكاتا ويوزا - وحثت السكان على اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأرواح.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار سقطت على البلديتين وضواحيهما خلال ساعة.. وفي محافظة أكيتا المجاورة، فاض نهر في يوريهونجو على ضفتيه في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى إلى غمر المنازل. وفقد شخص إثر انهيار أرضي في يوزاوا.

وتتوقع الوكالة أن تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة حتى غد الجمعة.

ومن جهتها، قالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية "إن خدمات قطار ياماجاتا شينكانسن فائقة السرعة بين محطتي جيه آر ياماجاتا وشينجو سيتم تعليقها لبقية اليوم الخميس، بسبب الأمطار الغزيرة".