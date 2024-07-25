فريق طبى بالمنصورة التخصصى يستخرج فرشاة أسنان بطول 18 سم من معدة فتاة

الدقهلية -محمد الحبشي

نجح فريق طبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المنصورة التخصصي، بمحافظة الدقهلية اليوم، في إجراء عملية دقيقة لاستخراج فرشاة أسنان بطول 18 سم من معدة طالبة تبلغ من العمر 21 عاما، بعد استقرارها في المعدة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال بيان مستشفى المنصورة التخصصي، إن الفريق الطبي كيفية وصول فرشاة الأسنان إلى معدة الطالبة، حيث كانت الطالبة تتناول الطعام ليلًا وشعرت بانحشار لقمة في بلعومها، مما جعلها تشعر بالاختناق، وفي لحظة غير واعية، حاولت دفع اللقمة باستخدام فرشاة الأسنان، مما أدى إلى جعل البلعوم والمريء على استقامة واحدة، وانزلاق الفرشاة إلى المعدة.

واضاف البيان أنه خلال فترة الثلاثة أشهر التي استقرت فيها الفرشاة في معدتها، عانت الطالبة من آلام مبرحة ومستمرة، مما أثر بشكل كبير على حياتها اليومية وصحتها العامة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واجه الأطباء تحديًا كبيرًا في استخراج الفرشاة، مما استدعى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية.

قاد الفريق الطبي الدكتور أشرف رأفت أبو الفتوح، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتورة داليا المنسي، نائب الكبد والجهاز الهضمي، وبدعم من طاقم التمريض المتميز: مس إيناس، مس هبة، مس أماني، مس هدى، مس نادية، مس نشوى، مس سمر، ومس آية.

وأجريت العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى المنصورة التخصصي، الذي أثنى على جهود الفريق الطبي وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى، مؤكدا أن هذه العملية تعكس مستوى التميز والكفاءة الذي تتمتع به وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، وتجدد الثقة في قدرات الفرق الطبية المصرية في التعامل مع الحالات الطبية الحرجة والمعقدة.