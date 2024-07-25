طلاب النقل الأزهرى يؤدون اليوم امتحان الدور الثانى فى النحو والثقافة

كتب لؤى على

يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادي الأزهرى اليوم امتحاناتهم فى مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع، فى امتحانات الدرو الثانى والتى انطلقت امس الأربعاء ، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسمين الأدبى والعلمى امتحاناتهم فى مادتى النحو والثقافة الاسلامية ، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى للقسمين الأدبى والعلمى امتحاناتهم فى مادتى النحو والحاسب الآلى.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.