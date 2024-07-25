ضبط 182 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 182 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 250 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية "البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: "مركز ميت غمر، مركز المنصورة، أجا، المطرية، نبروه، طلخا، بندر ميت غمر"، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 108 مخالفة في الرقابة على المخابز، و74 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي: في المخابز: محضر تجميع دقيق بقيمة 18 شيكارة، محضر انتهاء من الإنتاج، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 3 محاضر عدم وجود قائمة، 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 18 شيكارة، 2 محضر عدم وجود قائمة، 48 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 39 محضر نقص وزن ما بين (6-19).

في الأسواق: 35 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، 3 محاضر سلع مجهولة المصدر، 5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني)، 13 محضر عدم وجود شهادة صحية، 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار والأوزان (مخابز سياحية)، محضر سلع بدون فواتير، محضر عدم وجود سجل صناعي، محضر عدم إعلان عن وجود مخازن، محضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية)، محضر تجميع سلع تموينية 1768 جنيه (تاجر تمويني).

كما تم ضبط: 120 شيكارة أعلاف، 50 كجم لحم بلدي، 4 اسطوانة غاز، 15 قرص جبنة رومي، 70 لتر سولار، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، تحت إشراف علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



