صاحب كيان تعليمى وهمى بالوايلى: أوهمت الطلاب بشهادات مزيفة على الإنترنت

كتب سليم على

أدلى شخص أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى إدارة كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، فى منطقة الوايلي بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم ادار كيان تعليمى "بدون ترخيص ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة، وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم وبحوزته بمقر الكيان المشار إليه، عدد من الشهادات "خالية البيانات" - أكلاشيه يحمل اسم الكيان – مطبوعات دعائية.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية فى الوايلي ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.