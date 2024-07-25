"شؤون الحرمين" تطلق الخطة الميدانية لموسم العمرة

مكة المكرمة (أ ش أ)

أطلق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالمسجد الحرام الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446هـ، وتعزيز الخطة بمسار ميدانى دينى لإثراء المعتمرين والقاصدين وخدمتهم دينيًا على الوجه الأكمل وتنفيذ الخطة الميدانية وفق الأهداف المرسومة لها.

وأوضح "السديس" - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن خطة موسم العمرة الميدانية لعام 1446هـ ترتكز على إثراء التجربة الدينية للقاصدين وبث الهدايات للعالمين، وتهدف إلى تعزيز مكامن القوة مع تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به، كون خدمته شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح واطلاق المئات من المبادرات والبرامج الدينية النوعية.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن مدة الخطة التشغيلية لموسم العمرة في الحرمين تستغرق 8 أشهر، تنقسم إلى ثلاث مراحل، وتنتهي بنهاية شهر شعبان عام 1446هـ، وتنطلق بعدها خطة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وقال "السديس" إن العمل في رئاسة الشؤون الدينية مستمر وقائم على مدار العام بلا توقف؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين والمعتمرين وضيوف الرحمن لحظيًا وعلى مدار الساعة، وفق أعلى معايير الخِدمات الدينية المقدمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة السعودية؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.

وأعدت الرئاسة العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية التي يشارك فيها أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسو المسجد الحرام والمسجد النبوي؛إلى جانب عدد كبير من المبادرات النوعية الدينية لإثراء تجربة المعتمرين طوال موسم العمرة.