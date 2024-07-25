سيدة تلاحق زوجها بدعوى فرش وغطاء بـ 280 ألف جنيه متجمد عن 5 سنوات

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه عن 5 سنوات بعد هجره لها وأولادها الثلاثة، لتؤكد:" زوجي يتقاضي دخل سنوي كبير، وبالرغم من ذلك يمتنع طوال الوقت عن سداد النفقات، ويخطط للزواج رغم رفضه تطليقي، وتركه لي معلقة".

وتابعت الزوجة:"زوجي هجرني، وباع مسكن الزوجية، وسافر خارج مصر، وامتنع عن السؤال عن أطفاله، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتركني معلقة وابتزني وعائلته بأولادي وحضانتهم حتي أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم وتعنتهم في حقي، لاقرر الذهاب إلي محكمة لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد 5 سنوات من إنتظار عودته، ورغم أن الإساءة من جانبه رفض سداد التعويض المالي الذي صدر لي من قبل المحكمة، وعندما لاحقته بدعاوي حبس، أنهال شقيقه علي بالضرب وكاد أن يقضي على".

ورد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وطالب بإثبات نشوزها قائلاً:" لم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت، تسببت في فراري من مصر بسبب عنفها ضدي وتعنتها، وفي النهاية تريد أن تحصل علي تعويض مني، وتحايلت للحصول علي نفقات غير مستحقة، أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، لأعيش أنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات".



يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.