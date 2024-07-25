رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يفتتح معرض رياض الأطفال السنوى

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، (معرض وسائل رياض الأطفال السنوي)، في حضور الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية للتعليم، والدكتور فوزي جاد، و إيناس فؤاد، مستشارا اللغة الإنجليزي بقطاع المعاهد الأزهرية، و نجلاء فتحي من الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة داليا الهواري، أستاذ طرق تدريس اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، و أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، و نعمة علام، القائم بأعمال مدير رياض الأطفال، وعدد من قيادات المنطقة ومعلميها وطلابها وأولياء الأمور.

وخلال المعرض، قدمت معلمات رياض الأطفال، في حضور مديري الإدارات التعليمية الخمس (المنتزه، وشرق، ووسط، والعامرية، وغرب)، شرحًا تفصيليًا للوسائل التعليمية المشاركات بها في المعرض، مبينات الهدف من الوسيلة ومراحل تصنيعها وتطورها، وكيفية تعاطي الطفل معها لتحقيق أقصى استفادة، كما حرصت المعلمات على دمج التصميمات الحديثة والتي تتماشى مع عصرنا الحالي وتنمي الخيال لدى الأطفال، في تصميم وسائلهن التعليمية، مثل مجسم للروبوت والموبيلات وعجلة الزمان.. وغيرها.

و شملت الوسائل التعليمية تعريف الأطفال بالغذاء الصحي وغير الصحي، والتعريف بأجزاء الكائنات الحية، وأعضاء الإنسان ومراحل نموه، وآليات ترشيد المياه والكهرباء، وكيفية الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير، واستخدام التكنولوجيا مبينات فوائدها وأضرارها، بالإضافة إلى العديد من الوسائل التعليمية المستخدمة في تنمية مهارات الأطفال في اللبس والأكل وتعليم القيم والأخلاق الإسلامية، وتعديل السلوكيات السلبية لدى الأطفال، مثل الإكثار من أكل الحلوى والتأخير في النوم، وعدم تنظيم الوقت، والتنمر، وما إلى ذلك.

وقدم أطفال عدد من روضات المعاهد عروضا فنية واسكتشات، باللغتين العربية والإنجليزية، أبهرت الحضور، منها مشاركة أطفال روضة برج العرب في المشهد التمثيلي (تميم ورحلة إلى الفضاء)، وأنشودة عن فليسطن، وعروض تعليمية راقصة لأطفال روضة عبد الحليم محمود تهدف إلى تعليم الأطفال الحفاظ على الأمن الشخصي وأمن الأسرة، والتي شاركهم فيها الأطفال الحضور. وفي ختام اليوم، كرم رئيس المنطقة معلمات وموجهات رياض الأطفال للمشاركة المتميزة في المعرض، كما قدم الشكر لإدارة رياض الأطفال بالمنطقة .