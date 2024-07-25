رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد القدرة على تجاوز المرحلة الحالية بثبات

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدرة القوات المسلحة والشعب السوداني على تجاوز المرحلة الحالية بثبات وقوة؛ بما يحفظ السودان وشعبه ووحدة أرضه.



جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الشيخ سلطان بن سعد المريخي، الذي أكد وقوف بلاده الداعم للحكومة الشرعية والقوات المسلحة السودانية في مواجهة التحديات التي تواجه السودان.



وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس السيادة أعرب - خلال اللقاء - عن تقديره وتقدير الشعب السوداني لمواقف قطر وقيادتها المساندة لحكومة وشعب السودان.



من جانبه، أعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية عن أمله في أن يعم السلام ربوع السودان، مؤكدا دعم بلاده لكل مبادرة صادقة تهدف إلى ذلك.