رئيس البرازيل: لقد أخافنى تهديد مادورو بحرب أهلية وحمام دم عند خسارته

فاطمة شوقى

اعترف الرئيس البرازيلي ،لولا دا سيلفا ، بأنه شعر بالخوف عندما سمع نظيره الفنزويلي ، نيكولاس مادورو ، يقول إنه قد يكون هناك حمام دم وحرب أهلية في فنزويلا إذا خسر الانتخابات الأحد المقبل، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى فوز المنافس إدموندو جونزاليس، وأضاف: لقد أخافني تصريح مادورو بأنه إذا خسر الانتخابات فسيكون هناك حمام دم، ومن يخسر الانتخابات يغتسل بالأصوات وليس الدم، وعلى مادورو أن يتعلم، عندما تفوز، عليك البقاء؛ وعندما تخسر ترحل".



وفي تصريحات أقسى من المعتاد، أطلق الرئيس البرازيلي عملياً توبيخاً علنياً ضد الزعيم الفنزويلي. "لقد أخبرت مادورو مرتين بالفعل، ومادورو يعرف ذلك، أن الطريقة الوحيدة لعودة فنزويلا إلى وضعها الطبيعي هي إجراء عملية انتخابية يحترمها الجميع.



وأضاف: إذا كان مادورو يريد المساهمة في حل مشكلة عودة النمو الاقتصادي في فنزويلا، وعودة الأشخاص الذين غادروا فنزويلا وإقامة دولة النمو الاقتصادي، فعليه أن يحترم العملية الديمقراطية.



وأكد الرئيس البرازيلي أيضًا أنه بالإضافة إلى المراقبين اللذين سترسلهما العدالة الانتخابية البرازيلية، فإن مستشاره الحالي للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، سيسافر أيضًا إلى فنزويلا لمتابعة يوم الانتخابات، وفى الأسبوع الماضي، أشار لولا سريعاً إلى الدولة الكاريبية، فضلاً عن الأرجنتين أو نيكاراجوا، قائلاً إن البرازيل لا ينبغي لها أن تتدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة: "فلينتخبوا الرئيس الذي يريدونه".



