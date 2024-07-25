حملات مفاجئة على محطات الوقود بجنوب سيناء للتأكد من الالتزام بالأسعار

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء صباح اليوم الخميس حملات مفاجئة على محطات الوقود وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية، حيث تم تكثيف المرور على محطات المواد البترولية لضرورة التأكد من إعلان الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم، والتأكد من سير العمل بالمحطات بشكل طبيعى.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود حسبما ذكرت الجديدة الرسمية حيث تم رفع سعر بنزين 80 الى 12.25 جنية لتر وبنزين 92 الى 13.75 وبنزين 95 الى 15جنيها والكيروسين الى 11.5 جنيه.

وقال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء،إنه تم المرور على جميع محطات تموين السيارات والتأكد من الإعلان عن الاسعار الجديدة وعمل محاضر الجرد والتأكد من سير عمليات تموين السيارات بانتظام دون تكدس أو ازدحام وتواجد جميع المفتشين بالمحطات لإزالة أى معوقات حال ظهورها والتواصل من خلال غرفة العمليات الرئيسية برئاسة مدير المديرية.