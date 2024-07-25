حبس صاحب كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين فى الوايلي 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بإدارة كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، فى منطقة الوايلي بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم ادار كيان تعليمى "بدون ترخيص ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة – وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم وبحوزته بمقر الكيان المشار إليه، عدد من الشهادات "خالية البيانات" - أكلاشيه يحمل اسم الكيان – مطبوعات دعائية.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى الوايلي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.



