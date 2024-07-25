اليوم السابع
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حبس صاحب كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين فى الوايلي 4 أيام

الخميس، 25 يوليو 2024 09:36 ص
حبس صاحب كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين فى الوايلي 4 أيام تزوير محررات - ارشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بإدارة كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، فى منطقة الوايلي بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم ادار كيان تعليمى "بدون ترخيص ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة – وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم وبحوزته بمقر الكيان المشار إليه، عدد من الشهادات "خالية البيانات" - أكلاشيه يحمل اسم الكيان – مطبوعات دعائية.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى الوايلي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.


 







كيان وهمى

كيان تعليمى وهمى

الوايلي

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