جامعة القاهرة تكرم اسم الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام

كتب - محمد صبحي

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اسم الراحل الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمي السابق للجامعة في الفترة من 2019 وحتى رحيله في 2022 ومنحه درع الجامعة، وذلك في احتفالية شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وشهد الاحتفال تكريم عدد من قيادات الجامعة وعرض فيلم بعنوان "سنوات من التنوير" يرصد إنجازات جامعة القاهرة خلال السنوات السبع الأخيرة في كل المجالات وتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية وأهمها الفرع الدولي للجامعة بمدينة الشيخ زايد إلى جانب التقدم الكبير للجامعة في التصنيفات الدولية وحصول العديد من كلياتها وأولها كلية الاعلام علي الاعتماد الدولي.

وكان الراحل الدكتور محمود علم الدين أستاذًا مرموقًا للصحافة بجامعة القاهرة، وتولى عدة مناصب منها وكالة كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ورئاسة قسم الصحافة وإدارة مركز بحوث ودراسات الرأي العام، وتخرج على يديه العديد من أجيال الإعلاميين، كما أشرف على عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراة.

وكان الراحل رائدًا في دراسات تكنولوجيا الاتصال والاعلام والإعلام الرقمي، وله الكثير من الكتب والبحوث في ذلك، وساهم في مواقع كثيرة لخدمة مصر ومنها عضويته الهيئة الوطنية للصحافة وأمانة لجنة الحوار الوطني.