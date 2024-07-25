جارديان: غموض بشأن مستقبل عملتى 1 و2 بنس بعد قرار الخزانة البريطانية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مسئولى الخزانة فى بريطانيا، ولأول مرة، أصدروا أمرا بعدم سك عملات معدنية جديدة للتداول العام، مما يضع مستقبل عملتى واحد بنس و2 بنس فى شك.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية لم تضع طلبا سنويا لدى دار سك العملة الملكية، وليس من المتوقع أن تطلب أى عملات جديدة من فئة 1 بنس و2 بنس فى الفترة القادمة.

وأشارت تقارير إلى أن مسئولى الخزانة يدسون عدة خيارات، منها إلغاء تلك العملات المعدنية تماما مع انخفاض استخدامها فى المجتمع البريطانى. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية لصحيفة ستاندرد إن دار سك العملة الملكية تنتج العملات المعدنية وفقا للطلب المتوقع والمخزونات الاحتياطية الحالية والطلبات المقدمة من الصناعة.

وقال المتحدث إنهم واثقون من وجود ما يكفى من العملات فى النظام، مقدرا وجود نحو 27 مليار قطعة قيد التداول فى بريطانيا. وقال أن الخزانة ليس لديها خطط حاليا لتغيير مزيد العملات المعدنية فى بريطانيا. ومن المتوقع أن يناقش وزراء الحكومة مقترحات بشأن مستقبل عملتى البنس والبنسين .

تم تطبيق النظام العشري للعملة البريطانية في عام 1971 عندما كان إدوارد هيث رئيسًا للوزراء. ولم يتم إخراج أي عملة معدنية من التداول في المملكة المتحدة منذ إزالة نصف بنس في عام 1984.

ولم يتم سك عملات معدنية جديدة من فئة 2 بنس منذ عام 2021، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن دار سك العملة الملكية، في حين لم يتم صنع أي منها بين عامي 2018 و2020.

وقالت دار سك العملة الملكية في بيان، "الغرض الأساسي لدار سك العملة الملكية هو صنع العملات المعدنية في المملكة المتحدة، ونحن نواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة الخزانة لتلبية الطلب من مراكز النقد في المملكة المتحدة".