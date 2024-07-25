تموين شمال سيناء: تكثيف الرقابة على محطات الوقود ولا وجود لمعوقات أو اختناقات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومتابعة تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، حيث قامت المديرية بمتابعة مرور محطات المواد البترولية فى دائرة المحافظة لتنفيذ القرار الصادر من اللجنة.

ترأس الحملات رأفت العبد، مدير مديرية تموين شمال سيناء، وصلاح سلمى، وكيل المديرية، و تم تشديد الرقابة على محطات الوقود والتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة والالتزام بكافة القرارات المنظمة.

وقامت الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التابعة لها، بالتعاون مع قسم مباحث التموين، بالمرور على جميع محطات الوقود بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرار ومنع الامتناع عن البيع والتأكد من توافر أرصدة المواد البترولية بالمحطات، مؤكدةً عدم وجود أى معوقات أو اختناقات فى المحطات.