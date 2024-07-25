اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 03:49 م
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تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات

الخميس، 25 يوليو 2024 03:37 م
تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات مخبز
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 56مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء.  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين

 







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