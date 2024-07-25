بنجلاديش تقلل مدة حظر التجول إلى 7 ساعات بعد أيام من الفوضى

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بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في بنجلاديش الأربعاء بعد إعلان الحكومة خفض مدة حظر التجول من 19 ساعة إلى 7 ساعات، وذلك بعدما اجتاحت الفوضى البلاد لما يربو على أسبوع، بسبب احتجاجات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية.

و شهدت بعض الطرق الرئيسية في شوارع العاصمة (دكا) ازدحاما مروريا، وفتحت المكاتب والبنوك أبوابها لبضع ساعات اليوم، بينما أعادت السلطات خدمة الإنترنت في بعض المناطق بالعاصمة وبمدينة تشاتوجرام، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كان قد أعرب عن قلقه العميق إزاء العنف في بنجلاديش، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.. وحث جميع الأطراف على تجنب العنف، والتفاوض بحسن نية بهدف حل جميع الخلافات القائمة.