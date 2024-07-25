بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد ختام الدورة 66 للمقبلين على الزواج

كتب: محمد الأحمدى

شهد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ختام الدورة السادسة والستين للمقبلين على الزواج، وذلك بمقر معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

وشارك في ختام الدورة الدكتور منير فرج مدير المعهد، حيث قدم الأب البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، عقب الاستماع إلى انطباعات المقبلين على الزواج، مباركًا رسالة معهد القديس يوسف للعائلة والحياة.

وقدم الأنبا إبراهيم إسحاق عشر وصايا ونصائح إلى أعضاء الدورة السادسة والستين للمقبلين على الزواج، من أجل حياة زوجية ناجحة في عصرنا الحالي.



بطريرك الأقباط الكاثوليك مع الشباب



جانب من الاختبارات