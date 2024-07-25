بدء اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج اليوم

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، والتى تستمر فى الفترة من 25 يوليو حتى 8 أغسطس الجاري، وذلك وفقًا للخطة الزمنية ولشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه على الطلاب الراغبين فى إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية التقدم للتسجيل الإلكترونى عبر احدى موقعين التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى https://tansik.egypt.gov.eg، و‏https://tansik.digital.gov.eg عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، يلى ذلك سحب الملفات وملئها، مضيفاً أن الاختبارات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأوضح الدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية ورئيس عام الاختبارات ان اختبارات القدرات تشمل الكشف الطبى العام للتأكد من عدم وجود إصابة أو إعاقة تمنع الطالب من الالتحاق بالكلية ، واختبارات الطول والوزن، والقوام، واختبارات رياضية لقياس القدرات البدنية، والاختبارات المهارية، والمقابلة الشخصية.

وجدير بالذكر أنه على الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات الحضور بملابس رياضية عبارة عن : بالنسبة للبنين " تيشيرت" بدون أكمام، بنطلون قصير، شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه، وبالنسبة للبنات، بنطلون تدريب، تى شيرت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.

والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية ايصال التسجيل الالكترونى بموقع التنسيق الخاص بالثانوية العامة، اصل وصورة ضوئية من رقم الجلوس ، عدد 6 صور حديثة، صورة بطاقة الرقم القومى ، شهادة التفوق الرياضى فى حالة وجودها.