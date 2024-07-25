انخفاض 3 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 - 3) درجة على شمال البلاد، اعتباراً من يوم الجمعة 26 يوليو.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ستنخفض لتتراوح ما بين 35 و 36 درجة، وجنوب الصعيد ما بين 43 و 44 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.