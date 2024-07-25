انتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس بمواقف الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من تركيب اللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعاً لاستغلال الركاب.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور علي مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود والتعامل مع أى موقف طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث أى زيادة في تعريفة الأجرة من خلال الاتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.











