اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 04:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت ترحب باتفاق الأمم المتحدة واليمن والحوثيين على خفض التصعيد

الخميس، 25 يوليو 2024 04:00 ص
الكويت ترحب باتفاق الأمم المتحدة واليمن والحوثيين على خفض التصعيد الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، بشأن اتفاق حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين، على خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.


وأشادت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن، في التوصل لهذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة؛ من شأنها الإسهام في التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات وقرارت الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يلبي طموح وتطلعات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناتهم.







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